Суд ЕС встал на сторону французских производителей шампанского в споре о названии сети баров

Суд ЕС поддержал в четверг французских производителей шампанского, которые утверждали, что их защита в соответствии с законодательством ЕС выходит за рамки запрета конкурентам-производителям игристых вин наносить слово "шампанское" на свои бутылки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Французская Ассоциация производителей шампанского (CIVC) стремится запретить сети тапас-баров в Испании использовать слово "шампанильйо", испанское название "маленького шампанского", на вывесках и в социальных сетях.

Хозяйственный суд Барселоны отклонил требования CIVC, поскольку знак "шампанильйо" имел целью обозначить не алкогольный напиток, а скорее помещения для общественного питания, где продается шампанское, а следовательно, и другие продукты, кроме защищенных.

CIVC подала апелляцию в провинциальный суд Барселоны. Этот суд обратился в Суд ЕС с просьбой дать указания относительно того, что географические указания, такие как шампанское, касаются услуг и продуктов.

В Суде ЕС заявили, что они действительно касаются услуг, имеющих целью гарантировать качество из-за географического происхождения и помешать третьим сторонам, желающим получить прибыль от репутации, которую имеют такие продукты.

Суд ЕС постановил, что использование такого названия создало достаточно четкую и прямую связь в сознании среднестатистического европейского потребителя, который "достаточно хорошо информирован, разумно наблюдателен и осторожен".

Судьи Суда ЕС сказали, что провинциальный суд в Барселоне должен принять окончательное решение по этому делу, учитывая разъяснения суда ЕС.

Группа французских производителей шампанского также оспаривает новый российский закон, который заставляет иностранных производителей указывать на своих плашках название "игристое вино", тогда как термин "шампанское" могут использовать только российские производители.

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