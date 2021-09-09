Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд ЕС встал на сторону французских производителей шампанского в споре о названии сети баров

Четверг, 9 сентября 2021, 14:15

Суд ЕС поддержал в четверг французских производителей шампанского, которые утверждали, что их защита в соответствии с законодательством ЕС выходит за рамки запрета конкурентам-производителям игристых вин наносить слово "шампанское" на свои бутылки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Французская Ассоциация производителей шампанского (CIVC) стремится запретить сети тапас-баров в Испании использовать слово "шампанильйо", испанское название "маленького шампанского", на вывесках и в социальных сетях.

Хозяйственный суд Барселоны отклонил требования CIVC, поскольку знак "шампанильйо" имел целью обозначить не алкогольный напиток, а скорее помещения для общественного питания, где продается шампанское, а следовательно, и другие продукты, кроме защищенных.

CIVC подала апелляцию в провинциальный суд Барселоны. Этот суд обратился в Суд ЕС с просьбой дать указания относительно того, что географические указания, такие как шампанское, касаются услуг и продуктов.

В Суде ЕС заявили, что они действительно касаются услуг, имеющих целью гарантировать качество из-за географического происхождения и помешать третьим сторонам, желающим получить прибыль от репутации, которую имеют такие продукты.

Суд ЕС постановил, что использование такого названия создало достаточно четкую и прямую связь в сознании среднестатистического европейского потребителя, который "достаточно хорошо информирован, разумно наблюдателен и осторожен".

Судьи Суда ЕС сказали, что провинциальный суд в Барселоне должен принять окончательное решение по этому делу, учитывая разъяснения суда ЕС.

Группа французских производителей шампанского также оспаривает новый российский закон, который заставляет иностранных производителей указывать на своих плашках название "игристое вино", тогда как термин "шампанское" могут использовать только российские производители.

Читайте также: Не время пить шампанское: грозит России новый торговый конфликт с ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Суд ЕС
powered by lun.ua

Статьи

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко