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Греческий остров Эвбея, который летом был эпицентром лесных пожаров, страдает от подтоплений

Воскресенье, 10 октября 2021, 15:35

Северные районы греческого острова Эвбея, что летом был одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, пострадали от подтоплений и оползней после сильных ливней в ночь на воскресенье 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Подтопления называют результатом не только обильных дождей, но и долгосрочными последствиями лесных пожаров.

От повышения уровня воды пострадали ряд сел возле побережья. Дороги местами превратились в реки и стали непроезжими.

 

Подтопленными оказались сотни домов, на остров перебросили пожарные команды из материковой части страны, чтобы помочь откачивать воду.

Сообщений о травмированных и погибших не поступало.

По прогнозам, позже в воскресенье непогода грозит и многим другим частям страны, ожидаются сильные ливни и град. Чрезвычайные службы находятся в повышенной готовности.

Напомним, летом лесной пожар на острове выжег более 2000 квадратных километров территории, его называют вероятно самым худшим в истории страны.

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