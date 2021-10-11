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МИД: добавленные в санкционный список ЕС россияне причастны к преследованию крымских татар

Понедельник, 11 октября 2021, 20:23

Восемь российских граждан, добавленных в санкционный список ЕС, причастны к преследованию крымских татар и к нарушениям норм гуманитарного права на аннексирована полуострове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Европейский Союз показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что введение новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина-ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украина в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

"Это также подтверждает единство Украины и Европейского Союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита Крымской платформы. Действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права", - отметили в министерстве.

Ограничительные меры ЕС по территориальной целостности Украины отныне распространяются на общем 185 человек и 48 субъектов хозяйствования. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы замораживаются.

Имена добавленных в список лиц станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

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МИД
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