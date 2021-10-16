Кремль предложил союзникам из Сербии газ по $790

Россия предложила Сербии формулу расчета стоимости газа, по которой цена на голубое топливо вырастет втрое и составит $790 за кубометр.

Об этом рассказал президент страны Александр Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

Сербия и Россия сейчас ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта. Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство предложенной "Газпромом" ценой на газ.

"Впервые я скажу о том, что нам предложили россияне. Я сказал, что мы не можем за это платить. Россияне сказали, чтобы цену рассчитать на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть $790 вместо $270, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле", - сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.

По его словам, Сербия предлагает, чтобы цена рассчитывалась на 70% по нефтяной формуле и на 30% по биржевой стоимости.

"Это будет $510, но мы не можем и за это заплатить. Я попрошу, чтобы цена оставалась полностью по нефтяной формуле по крайней мере до конца отопительного сезона", - сказал он.

Вучич выразил надежду, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным 25 ноября поможет решить проблему высокой цены на газ.

Нынешний договор, по которому Белград получает от Москвы газ по $270 за тысячу кубометров, действует до конца года.