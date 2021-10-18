Вулкан на Канарах: второй поток лавы приближается к морю и может образовать новый мыс

На испанском острове Ла-Пальма второй поток лавы вулкана Кумбре Вьеха быстро приближается к морю и может привести к образованию нового мыса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным регионального вулканологического института Involcan, поток находится в 200 метрах от берега. Поток лавы приближается к прибрежным скалам со скоростью 15 метров в час.

Основной поток лавы хлынул в Атлантику около двух недель, создав новую полосу земли площадью около 36 гектаров по состоянию на воскресенье.

Между тем, в воскресенье снова произошли десятки подземных толчков в горном вокруг вулкана. Однако, по словам властей, землетрясения не представляют особой опасности, поскольку происходят с магнитудой до 4,6 и на глубине более 30 километров.

Напомним, глава правительства Канарских островов заявил, что пока не видно конца извержению вулкана, которое началось около месяца назад.

Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий на Ла-Пальме с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана.

Около 7000 человек были эвакуированы из своих домов на острове, который насчитывает около 83000 жителей и является частью архипелага Канарских островов у северо-запада Африки.