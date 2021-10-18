Посольство США рассказало, что глава Пентагона будет делать в Украине

19 октября состоится визит министра обороны США Ллойда Остина в Украину, запланированы его встречи с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве США

Как отметили в посольстве, министр посетит Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Находясь в Киеве, Ллойд Остин посетит министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море"- сообщили в посольстве.

Также глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

Как сообщалось, в Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения из США.