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В Чехии начали процедуру лишения полномочий пророссийского президента Земана

Вторник, 19 октября 2021, 12:54

Комитет Сената Чехии по Конституции во вторник единогласно согласился с тем, что у действующего президента Милоша Земана надо забрать полномочия в связи с его состоянием здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Часть заседания сенатского комитета, посвященная активации статьи 66 Конституции о снятии президентских полномочий, проходила за закрытыми дверями из-за формулировки из письма медиков о состоянии здоровья Земана.

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Ожидается, что во второй половине дня глава Сената Милош Вистрчил обсудит с руководителями фракций Сената и председателями партий дальнейшие шаги.

Согласно Конституции, для лишения президента полномочий необходимо согласие абсолютного большинства законодателей в верхней и нижней палатах парламента.

Палата депутатов, нижняя палата чешского парламента, не сможет принять это решение до своего инаугурационного заседания, которое должно состояться 8 ноября. В то же время следующее заседание Сената Чехии, где могут рассмотреть этот вопрос, запланировано на 26 октября.

Конституционный юрист Ян Кисела на заседании сенатского комитета заявил, что снятие полномочий главы государства заканчивается, когда одна из палат парламента меняет свое решение.

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Напомним, 18 октября спикер Сената Милош Вистрчил на брифинге заявил, что, как свидетельствует отчет из госпиталя, президент Земан пока не может выполнять свои должностные обязанности, а потому его полномочия следует перераспределить.

В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра.

Земана срочно госпитализировали на следующий день после выборов 8-9 октября, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш проиграл группе оппозиционных партий. Они получили большинство мест в нижней палате и стремятся сформировать новое правительство.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Пророссийская ли Чехия?", которое объясняет отношение Чехии к нашей стране.

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