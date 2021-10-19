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Румыния сообщила о рекордном количестве случаев коронавируса и смертей

Вторник, 19 октября 2021, 16:05

В Румынии за последние 24 часа было зарегистрировано 18 863 новых случая заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Также сообщается о 574 смертях, связанных с коронавирусом. Это также максимальный показатель за все время пандемии.

Предыдущий максимум новых случаев был 12 октября и составил 16,7 тысяч.

Румыния обратилась к ЕС за помощью в лечении COVID-19 и приостановила несрочные операции, поскольку в больницах закончились места в отделениях интенсивной терапии.

Органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасов препарата, используемого для лечения COVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Румыния занимает второе место с конца по уровню вакцинации в Европейском Союзе, опережая только Болгарию.

Правительство ввело комендантский час для непривитых, и планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.

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