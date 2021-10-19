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"Мрия" перевезла 110 тонн комплектов для тестирования на COVID-19 в Австрию

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Вторник, 19 октября 2021, 17:16

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил 110 тонн комплектов для тестирования на COVID-19 в австрийский город Линц из Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте "Авиалиний Антонова".

В разгар пандемии в прошлом году Ан-225 был задействован для перевозки предметов медицинского назначения в объемах, не сопоставимых с другими самолетами на рейс, и только в 2020 году перевез более 1300 тонн медицинских и гуманитарных грузов.

 

В украинской авиакомпании заявили, что парк самолетов Ан-124-100 полностью забронирован, а Ан-225 с его 250-тонной полезной нагрузкой востребован в качестве источника решений для срочных логистических задач.

На обратном пути из Китая требовалась техническая остановка в Стамбуле, и Ан-225 впервые посетил новый аэропорт турецкого города.

Напомним, в мае украинские транспортные самолеты компании "Антонов" были привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Германия использовала украинские самолеты по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Программа обеспечивает гарантированный доступ к пяти украинским самолетам Ан-124. Контракт с Antonov Logistics также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 "Мрия" и Ил-76.

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