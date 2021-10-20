Глава МИД Молдовы едет в Украину

Вицепремьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску 21-22 октября осуществит рабочий визит в Украину.

Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Главы украинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут воплощение договоренностей президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Маи Санду, увеличение объемов торговли, развитие пограничной инфраструктуры, противодействие общим вызовам, борьба с пандемией COVID-19.

Министры уделят особое внимание теме евроинтеграции и дальнейшего взаимодействия в формате Ассоциированного трио.

В январе этого года президентк Молдовы Мая Санду осуществила первый визит в Киев на посту президента. О деталях переговоров подробно рассказали в Офисе президента.

В июле Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр.

В августе Украина и Молдова согласовали обновления соглашения о ЗСТ.

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