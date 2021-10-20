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В Чехии расследуют слив секретной информации окружением президента Земана - СМИ

Среда, 20 октября 2021, 20:25

Полиция и служба государственной безопасности и информации Чехии (BIS) расследуют утечку секретной информации из администрации президета Чехии Милоша Земана, который сейчас находится в реанимации.

Об этом стало известно Denik N от четырех информированных источников, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что еще до госпитализации Земана в связи с вероятной утечкой секретной информации Главное управление по борьбе с организованной преступностью, подразделение чешской полиции, и контрразведка BIS начали расследование.

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Управление по борьбе с организованной преступностью подозревает, что секретную информацию, поступившую от BIS, было разглашено окружением президента Земана.

Источники отмечают, что полиция расследует дело уже несколько недель.

В связи с делом контрразведка хочет допросить руководителя Офиса президента Чехии Вратислава Минаржа.

Эта новость поступила в то время, как в Чехии разворачивается параллельный скандал с участием Минаржа. Его обвиняют в создании угроз работе демократических институтов в связи с вероятной фальсификацией подписи президента Земана, который, по заключению медиков, по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности.

Минарж свое время не прошел проверку в службе безопасности и не получил доступ к документам, составляющим государственную тайну.

Между тем Сенат Чехии начал процедуру лишения Милоша Земана президентских полномочий по состоянию его здоровья.

Читайте больше в статье редактора "Европейской правды": Преступления вокруг Земана: как окружение президента обманывало Чехию.

Или смотрите видеоблог на YouTube-канале ЕвроПравды: Агенты РФ в команде президента Чехии пошли на новые преступления, пока он в реанимации. Объясняем.

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