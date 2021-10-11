Партия Меркель переизберет руководство после провала на выборах

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Об этом заявил генеральный секретарь партии Пауль Земяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В понедельник президиум и правление ХДС приняли единогласное решение о переизбрании федерального правления партии.

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По словам Земяка, руководство должно быть переизбрано на съезде. Когда он состоится и каким образом пройдет переизбрание, пока неизвестно. Это должно быть решено после встречи председателей районных организаций партии 30 октября. Партийный съезд может состояться в декабре или январе.

Земяк также сказал, что он понимает "разочарование и гнев" депутатов, которые, несмотря на преданную предвыборную кампанию, не прошли в Бундестаг. По его словам, будет проведен жесткий анализ ошибок кампании.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии на парламентских выборах 26 сентября.

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ХДС/ХСС заняла второе место с 24,1% на федеральных выборах, в то время как Социал-демократическая партия стала сильнейшей силой с 25,7%.

Два министра от ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Альтмайер - объявили в минувшие выходные, что они откажутся от своих мандатов в Бундестаге и таким образом освободят место для более молодых членов.

Канцлер Ангела Меркель, чей четвертый срок на посту подходит к концу, не принимала участия в нынешних выборах.

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