Франция: во второй тур выборов с Макрона выйдет Земмур, а не Ле Пен - опрос

Журналист и эксперт Эрик Земмур имеет больше шансов выйти во второй тур президентских выборов во Франции, чем лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса для газеты Le Monde, сообщает "Европейская правда".

Земмур, которого во Франции считают сторонником правых взглядов, может получить 16-16,5% голосов в первом туре против 15-16% в Ле Пен. Земмур официально еще не объявлял намерений баллотироваться, но, как ожидается, примет участие в выборах.

Действующий президент Эммануэль Макрон лидирует в опросе и в первом туре ему прогнозируют 24-28% голосов.

В данном опросе не ставили вопрос о победителе второго тура, но другие опросы прогнозировали Макрона как вероятного окончательного победителя. Опрос был проведен 7-10 октября среди 16 000 человек.

Земмур имеет несколько обвинительных приговоров за высказывания расистского характера с разжиганием розни. Он считает, что Франция скатывается к гражданской войне из-за иммиграции и большого количества мусульман.