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Кулеба рассказал о единственном способе нарушить монополию Кремля на поставки газа

Пятница, 22 октября 2021, 20:40

Единственным способом нарушить монополию Кремля на поставки газа является требование соблюдения третьего энергетического пакета ЕС в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение глава МИД Дмитрий Кулеба высказал в интервью Польскому институту международных дел (PISM), опубликованном на сайте института.

"Единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа - это требовать полного соблюдения духа и буквы третьего энергетического пакета ЕС в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2", сказал Кулеба.

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В этом контексте он заявил, что Украина защищает право польской компании PGNiG участвовать в сертификации кремлевского проекта.

"Наша общая задача - предотвратить сертификацию "Северного потока-2", поскольку он не соответствует формальным или существенным требованиям Третьего энергопакета ЕС", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина продолжает бороться за свои права, ведь украинский газовый рынок соответствует европейским правилам и сейчас находится на одной стороне фронта с европейскими партнерами.

"Ключом к разрешению кризиса безопасности в Европе и построению будущего, которое принесет пользу всем, является соблюдение всеми членами сообщества норм и принципов международного права, а также цивилизованных правил партнерских отношений между государствами", - отметил министр.

В пятницу, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвав Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной.

Зеленский заявил, что мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы.

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Кулеба МИД Энергетика Польша
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