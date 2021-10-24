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Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши

Воскресенье, 24 октября 2021, 18:08

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был избран лидером главной оппозиционной силы Польши "Гражданская платформа" на общепартийных выборах в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Туск, который не имел конкурентов в голосовании, набрал более 97% голосов при явке 73,3% членов партии.

Бывший президент Европейского совета и нынешний председатель Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической силы в ЕС, Дональд Туск объявил этим летом, что вернется во внутреннюю политику, чтобы победить правящую партию "Право и справедливость".

Туск занимает должность исполняющего обязанности лидера "Гражданской платформы" с июля.

"Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а самая игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас", - написал Дональд Туск в Twitter.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили противоречивые судебные реформы польского правительства и решение Конституционного суда Польши, провозглашает первенство национальной конституции над договорами ЕС.

На фоне напряженности относительно верховенства права Брюссель откладывает предоставление Польше части средств ЕС на восстановление после COVID-19.

В субботу Туск заявил журналистам, что после того, как возглавил прошлый четверг перед саммитом встреча лидеров ЕНП, среди которых была канцлер Германии Ангела Меркель, у него были гарантии, что Польша получит финансирование на восстановление.

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Туск Польша
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