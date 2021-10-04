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Власти Грузии не намерены выдавать Саакашвили Киеву

Понедельник, 4 октября 2021, 11:59

Грузия не намерена передавать Киеву экс-президента и гражданина Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Imedi News.

"Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс. Если мы говорим о передаче Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания это делать. В этом нет целесообразности", - сказала она.

"Приговоры, вынесенные нашим суверенным государством... будут приведены в исполнение на грузинской земле, то есть в грузинских тюрьмах", - добавила Цулукиани.

В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку.

Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Подробнее о грузинском кризисе читайте в статье Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили

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