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Первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом

Понедельник, 4 октября 2021, 18:39

Оператор газопровода "Северный поток-2" заявил о том, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Nord Stream 2 AG.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в заявлении.

Сообщает, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

Ранее один из европейских партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" заявил, что сертификация газопровода задержится настолько, что он не сможет помочь восполнить запасы газа этой зимой.

Хотя газопровод длиной 1200 километров технически завершен, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Этот процесс, который начался 8 сентября, может занять до четырех месяцев.

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

Какие последствия это может иметь, читайте в статье руководителя департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко - На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.

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Северный поток-2
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