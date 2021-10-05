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Кулеба ожидает сурового наказания полицейских в Польше, фигурирующих в деле о смерти украинца

Вторник, 5 октября 2021, 17:48

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает сурового наказания польских полицейских, причастных к смерти украинца Дмитрия Никифоренко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал во время включения на Facebook из Варшавы, где он принимает участие в форуме по безопасности.

Кулеба заявил, что обсуждал этот вопрос на встрече с польским коллегой Збигневом Рау и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солоха.

"Я поднял вопрос трагедии, которая произошла в Польше - убийство полицейскими украинского гражданина Никифоренко. Я очень четко озвучил польским коллегам, что Украина ожидает расследования и привлечения всех виновных к  ответственности", - сказал министр.

"Мы будем внимательно следить за этим делом и рассчитываем на справедливость", - добавил Кулеба.

Напомним, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что он агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

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Кулеба Польша
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