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Орбан возложил вину на Еврокомиссию за скачок цен на газ

Среда, 6 октября 2021, 15:11

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС должен пересмотреть свою политику цен на энергоносители.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Орбан заявил, что Еврокомиссия сама частично виновата в недавнем скачке цен на газ.

Если не изменить регламент, "каждый будет поставлен в невыгодное положение", сказал он.

По его словам, на Венгрию пока не повлияет повышение цен, учитывая текущий режим ограничения цен.

Премьер-министр заявил, что его правительство также считает "неприемлемым" предложение ЕС о "зеленой соглашение", которая, по его мнению, предполагает косвенный налог на владельцев домов и владельцев автомобилей.

Лидеры ЕС обсудили рост цен на энергоносители во время своего рабочего ужина в словенском городе Брдо во вторник и решили рассмотреть этот вопрос более подробно в течение ближайших недель.

Как сообщалось, Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

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Орбан
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