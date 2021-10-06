В каких странах громче всего говорят о необходимости выхода из ЕС

Выход Великобритании из состава Евросоюза стал стимулом для многих европейских правых добиваться чего-то подобного и для своей страны.

Показательно, что позиции евроскептиков укрепились не только в "старой Европе", но и в новой - в странах, которые до сих пор получают многомиллиардные субвенции ЕС.

Всех объединяет общий знаменатель - желание уменьшить контроль наднациональных институтов ЕС и увеличить возможности реализации внутригосударственных (нередко противоречивых) инициатив.

О тревожной тенденции для всей объединенной Европы читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского и доцента кафедры международных отношений и международного права Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктории Вдовиченко В очереди на выход из ЕС: кто агитирует за "развод" своих стран с Брюсселем.

Пожалуй, едва ли не самой известной страной-членом ЕС, имеющей споры с Брюсселем, является Венгрия. Особенно это стало заметно после прихода к власти Виктора Орбана, который охотно идет на конфронтацию с европейскими институтами.

Последний вброс о возможном выходе Венгрии из состава ЕС (Huxit) имел место в середине августа, когда венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet подняла эту тему в статье "Пришло время поговорить о Huxit", которая вызвала огромный общественный резонанс.

В своем материале правопопулистский колумнист Тамаш Фрич написал о "беспрецедентной серии нападений со стороны ЕС и Запада" в связи с венгерским законом о защите детей.

Угрожает расстаться с Евросоюзом и Польша. Сенсация произошла во время Экономического форума в Карпаче, где вице-спикер Сейма и председатель парламентской фракции правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявил о возможности развода с ЕС.

Стоит отметить, что еще недавно казалось сомнительным, что правящая политсила хочет оставить Евросоюз. Кроме, возможно, некоторых младших партнеров по коалиции, вроде "Солидарной Польши", лидер которой, министр юстиции Збигнев Зебро давно выступает против политики ЕС.

Какая же причина евроапатии? Главным образом - критика Брюсселем реформы системы правосудия в Польше, которая происходила именно при каденции действующего министра юстиции.

Впрочем, для польских политиков разговоры о возможном выходе из ЕС скорее стали тактикой торга с Евросоюзом, чем демонстрацией реальных намерений.

Едва ли не самыми большими еврокритиками стали итальянцы, поскольку устали поддерживают членство в ЕС, но упрекают в недостатке реформ евроинституций. Это было понятно еще с начала пандемии, когда итальянцам самостоятельно приходилось справляться с вызовами пандемии без поддержки "зонтика ЕС".

О других политсилах, которые распространяют популистские евроскептические настроения, и возможных угрожающих политических образованиях в Европарламенте читайте в статье Станислава Желиховского и Виктории Вдовиченко В очереди на выход из ЕС: кто агитирует за "развод" своих стран с Брюсселем.