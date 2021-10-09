Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский отреагировал на срыв в конкурсе на руководителя САП после заявлений США и ЕС

Суббота, 9 октября 2021, 15:28

Президент Владимир Зеленский после критического заявления ЕС и США заявил о необходимости скорейшего избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом ", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, ЕС и США выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами" - отметили ЕС и США.

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не произошло в субботу из-за отсутствия кворума.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по за называемым механизмом приостановления безвизовых режимов со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Антикоррупция
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда