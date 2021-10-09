Зеленский отреагировал на срыв в конкурсе на руководителя САП после заявлений США и ЕС

Президент Владимир Зеленский после критического заявления ЕС и США заявил о необходимости скорейшего избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом ", - написал он в Twitter.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для 🇺🇦 ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

Как сообщалось, ЕС и США выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами" - отметили ЕС и США.

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не произошло в субботу из-за отсутствия кворума.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по за называемым механизмом приостановления безвизовых режимов со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.