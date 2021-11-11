Ирландия осталась открытой для путешествий украинцев - Кулеба

Ирландия оставила возможность въезда для украинцев, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить Украину из "зеленого" списка для путешествий.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, пишет "Европейская правда".

По словам министра, Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев.

"Условия - полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или негативный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - отметил министр в Twitter.

Об условиях въезда в Ирландию можно прочесть на портале Министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.

Напомним, Кипр, Чехия, Австрия, Хорватия и Дания сохранили открытые границы для вакцинированных украинцев. А вот Нидерланды изменили правила въезда.

Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".