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Ірландія залишилася відкритою для подорожей українців - Кулеба

Четвер, 11 листопада 2021, 15:15

Ірландія залишила можливість в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із "зеленого" списку для подорожей.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у четвер, пише "Європейська правда".

За словами міністра, Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців.

"Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", - зауважив міністр у Twitter.

Про умови в’їзду до Ірландії можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, присвяченому подорожам в епоху пандемії.

Нагадаємо, Кіпр, Чехія, АвстріяХорватія та Данія зберегли відкриті кордони для вакцинованих українців. А от Нідерланди змінили правила в'їзду

Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

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