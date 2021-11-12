Украина обсуждает со Словакией возможность увеличения поставок газа

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии.

Об этом Шмигаль рассказал на совместном брифинге с Хегером в Закарпатской области в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Словакия является одним из основных партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии. Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем наших стран", - сказал глава украинского правительства.

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Премьер Украины отметил, что в ближайшее время будет определена дата проведения заседаний украинско-словацкой комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного, технического сотрудничества, комиссии по трансграничному сотрудничеству и комиссии по вопросам национальных меньшинств.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в июле сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Украина предлагает перевести часть существующих трубопроводных мощностей Словакии для использования в реверсном режиме, поскольку объемы транзита российского газа по этому маршруту очень сильно упали. Это даст возможность поставок газа через ближайший к Украине Центрально-европейский газовый хаб (CEGH) в Баумгартене (Австрия).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве в октябре сообщила, что ЕК изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины, в частности, обсуждается возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

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