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Нидерланды первыми в Западной Европе вернули частичный локдаун

Суббота, 13 ноября 2021, 10:22

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о частичном возобновлении локдауна на три недели для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Нидерланды стали первой страной Западной Европы, вернувшей ограничения для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.

Рютте сказал, что правительство вынуждено пойти на такой шаг из-за рекордного количества случаев инфицирования и увеличения числа пациентов интенсивной терапии.

Ограничения начнут действовать в субботу вечером и предусматривают, что неосновные магазины будут закрываться в 18:00, а супермаркеты, кафе, рестораны и отели - в 20:00.

Закрытие в 18:00 касается казино и саун, а также парикмахерских и секс-работников.

Профессиональный и любительский спорт продолжится, но без зрителей.

Дома разрешается принимать до четырех гостей старше 13 лет. Как можно больше людей должны работать из дома.

Кинотеатры и театры останутся открытыми. Социальное дистанцирование 1,5 м снова вводится там, где не требуются COVID-пропуска.

Последние ежедневные данные в пятницу показали 16 287 новых случаев коронавируса, что чуть меньше рекордного показателя четверга, но на треть больше, чем на предыдущей неделе.

Показатели вакцинации в Нидерландах относительно высоки: 82,4% людей старше 12 лет получили две дозы вакцины, что составляет 73% от общей численности населения.

Напомним, Нидерланды сохранили возможность для путешествий украинцев, несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из "зеленого списка".

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