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Укр / Рус

Елизавета II отменила участие в памятном мероприятии: потянула спину

Воскресенье, 14 ноября 2021, 13:37

Британская королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в церемонии поминовения погибших в военных конфликтах 14 ноября.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

95-летняя королева потянула спину и не сможет, как планировала, принять участие в традиционной минуте молчания возле мемориала Кенотаф в центре Лондона, а затем возглавить процессию с возложением венков к нему, отметили во дворце.

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Королева "очень разочарована" этим поворотом событий, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Ранее во дворце заявляли, что королева "твердо намерена" посетить церемонию после того, как по состоянию здоровья некоторое время не выполняла свои монаршие обязанности. Королева находилась на двухнедельном отдыхе по рекомендации медиков.

Как и в предыдущие годы, венок от ее имени возложил принц Уэльский.

Растяжение спины у королевы не связано с недавним советом медиков отдохнуть, сообщает информационное агентство PA Media.

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Великобритания ЕвроЖизнь
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