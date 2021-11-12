Угроза вторжения РФ, разрешение есть саранчу, новые газовые переговоры: интересное за 12 ноября

Група мігрантів прорвалася через білоруський кордон; 10 країнах Європейського союзу викликає "дуже велику стурбованість" через ковід; Зеленський звернувся до прем’єра Грузії через Саакашвілі; "Антонов" вперше підписав 5-річний контракт за програмою перевезень НАТО та ЄС; у Франції прокуратура розпочала розслідування щодо згвалтування в Єлисейському палаці; винищувачі країн НАТО перехопили два бомбардувальники РФ; у Північній Македонії опозиції не вистачило одного голосу, щоб повалити уряд.

Про плани щодо вторгнення в Україну

Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на кілька джерел, знайомих з питанням.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

В ЄС називають тривожними повідомлення щодо російського військового нарощування поблизу кордонів України.

Речник ЄС Пітер Стано зазначив, що коли йдеться про стандартні військові навчання, є певні правила і процедури, які передбачають серед іншого вчасне інформування партнерів про них. За його словами, Росія цього не робила.

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.

У понеділок 15 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу у Брюсселі, де буде говорити про безпеку.

Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку партнерів України на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Про партнерство з США

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів подробиці візиту до США, де відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства та була підписана нова хартія стратегічного партнерства України та США.

За його словами, нова хартія – це стратегія розвитку відносин України та США на наступні 10 років, у якій Сполучені Штати закріпили підтримку України у протидії російській агресії, подальшу оборонну співпрацю, надання Україні озброєння.

США також взяли зобов’язання зберігати санкції до відновлення територіальної цілісності України та підтвердили підтримку України щодо курсу на вступ в НАТО.

Кулеба розповів, що домовився із держсекретарем США Ентоні Блінкіном проводити такі засідання комісії регулярно ,наступна зустріч робочих груп відбудеться у 2022 році у Києві.

За його словами, на зустрічах у Вашингтоні велися переговори щодо трьох основних блоків: безпека України, торгівельно-економічні відносини і реформи в Україні.

Про те, яку роль відіграє зазначена зустріч у перезапуску двосторонніх відносин читайте в статті "Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США.

Про гібридну війну РФ проти Європи

Група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Мігранти перетнули прикордонний пункт у Кузьниці з білоруської сторони. Їх затримали польські військові, Прикордонна служба та поліція.

Варто зазначити, що пункт пропуску в Кузьниці лишається закритим після спроби прориву кордону в понеділок, 8 листопада.

Тим часом, Туреччина, яку прем’єр Польщі вважає причетною до переміщення іммігрантів до польсько-білоруського кордону, заборонила продавати авіаквитки до Білорусі громадянам Іраку, Сирії і Ємену.

Заборона стосується як авіакомпанії Turkish Airlines, так і "Белавіа", а також усіх аеропортів. Заборона діятиме до рішення про її скасування.

Раніше Turkish Airlines підтвердила, що не продаватиме квитки до Білорусі громадянам Іраку, Сирії та Ємену, за винятком власників дипломатичних паспортів.

У НАТО закликали Білорусь припинити створення штучної кризи на кордонах.

Союзники НАТО висловили солідарність з Польщею, Литвою, Латвією і заявили про підтримку заходів, які країни вживають у відповідь на ситуацію.

А Єврокомісія пропонує 22 млн євро на охорону польсько-білоруського кордону в 2022 році.

Прем'єрка Естонії: санкції ЄС можуть зупинити Лукашенка, у нього закінчаться гроші.

Як "криза біженців" від Лукашенка загрожує Україні читайте в колонці нардепа Богдана Яременка Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні.

Про посилення пандемії

За оцінкою Європейського центру з контролю за захворюваннями (ECDC), ситуація з коронавірусом у 10 країнах Європейського союзу викликає "дуже велику стурбованість".

Агентство попередило, що пандемія посилюється по всьому континенту.

Згідно з прогнозами, у найближчі два тижні рівень реєстрації випадків захворювання, рівень смертності, кількість госпіталізацій, зокрема у інтенсивну терапію, збільшаться.

Агентство перерахувало десять країн ЄС у найбільш проблемній категорії. Це Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, Греція, Угорщина, Нідерланди, Польща та Словенія.

13 країн - Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Норвегія, Румунія та Словаччина – оцінюються як такі, що викликають "велику стурбованість".

Данія повертає ковідні обмеження, а Австрія в неділю затвердить локдаун для нещеплених.

У Хорватії починаючи з понеділка, всім державним службовцям та людям, які відвідують державні установи, потрібні COVID-сертифікати. У Загребі та інших містах країні сотні людей вже четвертий день протестують проти посилених обмежень.

Нагадаємо, Хорватія залишила дозвіл на в'їзд для громадян України попри рекомендації Ради ЄС виключити на із "зеленого" списку для подорожей.

Сьогодні також стало відомо, що Словаччина стала 12-ю, Іспанія стала 13-ю, а Греція 14-ю країною ЄС, які, попри рекомендації Ради ЄС, зберегла можливість в’їзду для вакцинованих мандрівників з України.

Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України - Кулеба.

Інше: звернення Зеленського, газ зі Словаччини

Зеленський звернувся до прем’єра Грузії через Саакашвілі.

"Антонов" вперше підписав 5-річний контракт за програмою перевезень НАТО та ЄС.

Україна обговорює зі Словаччиною можливість збільшення постачання газу.

У Франції прокуратура розпочала розслідування щодо згвалтування в Єлисейському палаці.

У Північній Македонії опозиції не вистачило одного голосу, щоб повалити уряд.

Єврокомісія дозволила їсти перелітну сарану.

Двох громадян Литви засудили за шпигунство на користь Росії.

Єврокомісія подала на Ірладію в суд через небезпечну питну воду.

Винищувачі країн НАТО перехопили два бомбардувальники РФ над Північним морем.

Рекордна кількість мігрантів намагалися потрапити до Британії через Ла-Манш.

Це лише частина цікавих новин 12 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.