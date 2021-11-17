Приведет ли к катастрофе проект "Слуги народа", нарушающий ассоциацию с ЕС?

В повестке дня Верховной Рады на 19 ноября появился скандальный законопроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, как считают его авторы.

Однако критики считают закон в нынешней его редакции не только коррупционным, но и противоречащим Соглашению об ассоциации с ЕС. В прошлом году Украина уверяла Брюссель, что принимать его не будет.

О рисках подрыва отношений Украины с Евросоюзом и путях их избежания читайте в статье редакторов ЕвроПравды Юрия Панченко и Сергея Сидоренко В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации.

В прошлом году национальные медиа и экспертные центры единогласно призвали власти пересмотреть намерения монобольшинства изменить правила госзакупок и не делать шаг в бездну.

К его критике впоследствии присоединились также США, напомнившие, что нарушение Киевом международных обязательств будет иметь последствия.

Законопроект действительно противоречит и духу, и букве Соглашения об ассоциации.

Духу – ведь ключевой идеей СА является равноправие украинского и европейского бизнеса.

Букве – потому что соглашение содержит раздел об адаптации Украиной системы госзакупок ЕС, и принятие этого проекта фактически "обнуляло" его. А вдобавок – закрыло бы для украинских производителей рынок госзакупок ЕС, который, благодаря Соглашению об ассоциации, начал открываться для Украины.

Вся эта критика привела к тому, что почти сразу после принятия в первом чтении большинство представителей власти охладело к законопроекту №3739. Большинство – но не все. Часть депутатов профильного комитета (которые собственно и зарегистрировали противоречивый проект) продолжили над ним работать.

В феврале 2021 года появился "исправленный" текст ко второму чтению. Ключевое изменение – одинаковые требования по локализации для всех товарных групп, а также более плавное ужесточение требований к уровню локализации.

Сейчас Украина стоит на развилке, однако имеет все шансы избежать проблем. Механизмы и парламентские процедуры для этого есть, нужна политическая воля.

Правки, которые нужно внести в законопроект о "локализации", чтобы тот не вызвал кризис в отношениях с основным торговым партнером Украины, также известны. О них еще в прошлом году говорили в правительстве Украины. Достаточно просто вывести из сферы действия проекта те государства, с которыми у Украины подписаны соответствующие соглашения.

Больше о проблемном законопроекте в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации.