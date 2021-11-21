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Укр / Рус
Укр / Рус

Незначительное большинство немцев поддержало бы обязательную вакцинацию от коронавируса

Воскресенье, 21 ноября 2021, 14:07

Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Spiegel, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу "Bild am Sonntag".

52% среди тысячи опрошенных респондентов сказали, что поддержали бы решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Против высказались 41% и 7% – не определились с мнением или не захотели отвечать.

При этом, 58% недовольны работой действующего федерального правительства, завершающего свои полномочия, удовлетворены ею – 32% и 10% затруднились с ответом.

В Германии в настоящее время полностью привиты почти 68% населения.

Напомним, недавно Австрия стала первой страной Европы, где анонсировали решение об обязательной вакцинации от коронавируса всего населения с февраля 2022 года. Также, из-за новых рекордов заражений, объявили общий локдаун на 20 дней, в том числе для вакцинированных.

После этого в нескольких городах прошли протесты против локдауна и принуждения к вакцинации, наиболее масштабной была акция в Вене.

Напомним, на этой неделе Германия тоже зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября за сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.

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Германия Коронавирус Вакцины
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