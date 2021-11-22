Что получили от миграционного кризиса Лукашенко и Путин

С 19 ноября ситуация на пограничном переходе "Кузница-Брузги", который за последние недели стал символом попыток Лукашенко шантажировать ЕС нашествием мигрантов, стабилизировалась. По сообщению польской пограничной службы, мигранты уже покинули стихийный лагерь, а его остатки убирают белорусские работники.

Одновременно стало известно о первых рейсах, возвращающих на родину участников многочисленных прорывов границы ЕС.

Достаточно ли этого, чтобы говорить если не о завершении кризиса, то хотя бы его острой фазы? Что получили стороны благодаря миграционному кризису? Об этом читайте в статье эксперта iSANS Марии Авдеевой и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС.

Ключевой успех Евросоюза – перекрытие каналов, по которым мигранты попадают в Беларусь.

В частности, Узбекистан уже запретил брать граждан шести стран на авиарейсы в Минск. Ограничения на перевозку потенциальных мигрантов ввели также Турция и ОАЭ. Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines вообще отменила все рейсы в Минск под угрозой санкций.

Впрочем, гарантий на полный успех такие меры дать не могут, поскольку при необходимости режим Лукашенко вполне способен наладить аналогичные каналы перевозки людей из других стран Ближнего Востока или по другим маршрутам, в том числе и через территорию РФ.

Так что на повестке дня – пятый пакет санкций.

То, что его примут – дело решенное, речь идет о его наполнении. В частности, о включении в санкционный список белорусской авиакомпании "Белавиа" – чего очень стремился бы не допустить официальный Минск.

Ключевая победа Александра Лукашенко состоит в возобновлении контактов с Западом.

На прошлой неделе ему дважды звонила по телефону канцлер Германии Ангела Меркель – и это стало первыми контактами Лукашенко с лидером европейской страны после украденных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Это даже поставило вопрос о возможном выходе Лукашенко из международной изоляции и шаге к легитимизации диктатора. По меньшей мере, государственная белорусская и российская пропаганда смогли удачно обыграть звонок Меркель, изображая Лукашенко как победителя.

А вдобавок – возможные условия "мирового соглашения" с белорусским диктатором могли бы стать угрозой для единства ЕС. На первый телефонный разговор остро отреагировал польский президент Анджей Дуда, заявивший о непризнании каких-либо достигнутых договоренностей.

Как следствие, имиджевая победа Лукашенко стала его единственным достижением.

Чего достигла РФ в результате миграционного кризиса и скоро ли он завершится, читайте в материале Марии Авдеевой и Юрия Панченко Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС.