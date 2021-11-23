В Сейме Литвы предлагают с 2026 года закрыть все пушные фермы

В Сейме Литвы появился законопроект о прекращении деятельности в стране всех пушных ферм с 2026 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Инициатор проекта и председатель комитета по защите окружающей среды Айсте Гедвилиене отметила, что Литве пора присоединиться к странам, где заботятся о правах животных.

Она отметила, что трудоустроить около 500 человек, которые сейчас заняты в меховом производстве, не будет проблемой, а утверждение об особо высоких зарплатах в этом секторе является ложным, потому что средняя плата, по крайней мере на бумаге, составляет 1000 евро.

"Мне кажется, главная дискуссия должна идти о нашей позиции как стране и нашем подходе к благополучию животных. Многие оппоненты говорят, что если сейчас отказаться от норковых ферм, то впоследствии дело дойдет и до свиноферм и птицефабрик. Но надо различать ситуации, когда животных выращивают на мясо, которое является важным продуктом в рационе, и когда это для меха, являющегося предметом роскоши", - аргументирует она.

Напомним, в июне этого года Эстония первой из балтийских стран поддержала поправки в Закон о защите животных и Закон об охране природы, запрещающих разведение животных, если единственной целью является производство меха.

Запрет пушных ферм обсуждался с 2009 года и раньше дважды отклонялся в парламенте – в 2017 и 2019 годах.

Дания, где в прошлом году вспышка коронавируса на норковых фермах и решение массово уничтожить животных привели к серьезному кризису, запретила разведение норок до 2023 года.