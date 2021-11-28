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Кулеба назвал главное препятствие членства Украины в ЕС и НАТО

Воскресенье, 28 ноября 2021, 10:48

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главным препятствием для вступления Украины в эти союзы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit, его перевод приводит пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, членство Украины в ЕС и НАТО – это только вопрос времени.

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"Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. И что страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главная преграда для нашего членства в ЕС", - сказал министр.

По его словам, главное препятствие - "то, что отдельные страны НАТО и ЕС до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с Россией".

"И потому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией - это одно, отношения с Украиной - это другое", - отметил министр.

Ранее Кулеба заявлял, что Украину могут принять в ЕС и НАТО с "недовершенными реформами", если будет политическое решение.

Министр также настаивает, что ЕС и НАТО должны предоставить четкую дорожную карту для будущего членства украинского государства в двух блоках.

Руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова подчеркивает, что Киеву следует продолжать формировать консенсус в ЕС относительно своей европерспективы, которого недостает сегодня.

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Кулеба МИД Ассоциация с ЕС Украина-НАТО
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