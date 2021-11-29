Принц Чарльз прибудет в Барбадос, который устраняет королеву с поста главы и становится республикой

Британский принц Чарльз отправился в Барбадос для участия в мероприятиях, в ходе которых карибское государство перестанет подчиняться британской королеве Елизавете II и станет республикой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Барбадос обрел независимость от Великобритании в 1966 году, но Елизавета II до последнего времени оставалась его сувереном.

30 ноября Елизавету II сменит первая президентка Барбадоса на церемонии инаугурации, когда страна из конституционной монархии станет республикой.

Принц Чарльз выступит с речью сразу после полуночи во вторник, заявив, что в основном отношения между двумя странами останутся неизменными, включая многочисленные связи между народами.

Это впервые за три десятилетия, когда королева Елизавета II будет отстранена от должности главы государства. Маврикий, остров в Индийском океане, провозгласил себя республикой в ​​1992 году.

Празднование начнется поздно вечером в понедельник и продлится до вторника, когда Сандра Мэйсон станет первым президентом страны. Должность будет во многом символической, поскольку главные полномочия принадлежат премьер-министру Миа Моттли.

В настоящее время Мэйсон занимает должность генерал-губернатора, представителя королевы на Барбадосе.

До Барбадоса другие британские колонии уже становились республиками. Гайана сделала этот шаг в 1970 году, менее чем через четыре года после обретения независимости от Великобритании. Тринидад и Тобаго последовали этому примеру в 1976 году, а Доминика – в 1978 году.

Изменения могут стимулировать аналогичные обсуждения в других бывших британских колониях, где королева Елизавета II является сувереном, включая Ямайку, Австралию и Канаду.