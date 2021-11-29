Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль отказался комментировать участие Эрдогана в переговорах по обмену пленными с Украиной

Понедельник, 29 ноября 2021, 15:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину список удерживаемых и подлежащих обмену через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"Я оставляю без комментариев это сообщение", – сказал Песков.

О передаче списка в Москву через Эрдогана Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября. По его словам, турецкий президент уже передал этот список российской стороне. Путин и Эрдоган последний раз встречались 29 сентября в Сочи.

Песков заявил, что единственной базой для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, которую Кремль называет "внутриукраинским конфликтом", остаются Минские соглашения.

Напомним, Эрдоган заявил о готовности его страны внести вклад в урегулирование напряженности между Украиной и РФ.

26 ноября Зеленский на пресс-марафоне заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года, потому что она, в частности, угрожала отношениям с Турцией, тогда как Эрдоган его очень поддерживает и они откровенно говорят о важных вещах.

"Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверями, такие вещи! Как он нам помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену", – сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО Россия
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko