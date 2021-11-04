Как Украина будет участвовать в борьбе с изменением климата

До сих пор Украина не проявляла достаточно активности в вопросе изменения климата, но теперь пришло время ее увеличивать.

В Глазго (Великобритания) еще больше недели продлится климатический саммит COP26, собравший 25 тысяч делегатов из 200 стран, включая Украину.

О том, что должен принять саммит в Глазго и на что готова Украина для борьбы с изменениями климата, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения.

Расчеты ООН неутешительны: с тем уровнем обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, которые страны подали в ООН, к концу столетия средняя температура может возрасти на 2,7°C, что создает новые опасные вызовы для человечества.

Задача саммита в Глазго – разработка мер, замедляющих глобальное потепление до 1,5°C.

Впрочем, добиться этого будет непросто. По меньшей мере, для этого необходимо до 2030 года снизить выбросы на 45% от уровня 2010 года. Это очень амбициозная задача – до сих пор страны только брали на себя обязательство затормозить рост выбросов.

Затормозить глобальное потепление планируется благодаря дальнейшей работе над Парижским климатическим соглашением.

В ситуации, когда мир фактически разделился на тех, кто заботится о климате, и тех, кто с осторожностью относится к декарбонизации из-за экономических и социальных последствий, Украина избрала путь ответственности.

На саммите вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что до сих пор Украина не проявляла достаточно активности в вопросе изменения климата, но теперь ее пора наращивать.

По ее словам, страна уже приступила к разработке программ декарбонизации для каждой из отраслей экономики. Работа должна завершиться к концу года.

Украинский бизнес полностью поддерживает Европейский зеленый курс. Председатель правления UBTA Дмитрий Лось говорит, что у бизнеса есть готовность быть активным участником этих "зеленых" трансформаций, учитывая реальную ситуацию в стране.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что перед энергетическим сектором стоит задача – адаптироваться и диверсифицироваться нужно как можно скорее, но одновременно и контролируемо. Это и есть главная проблема: действовать надо осторожно, чтобы избежать дестабилизации.

Подобные оценки озвучивают и в агрохолдинге МХП. Глава правления компании Александр Домбровский говорит, что амбициозная цель компании: стать климатически нейтральной и энергонезависимой до 2030 года. По его словам, для реализации этого замысла МХП важны диалог с правительством, поддержка государства и партнерство с такими же сознательными компаниями и ассоциациями.

Больше о саммите в Глазго и о планах Украины по борьбе с изменением климата - в материале Юрия Панченко Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения.