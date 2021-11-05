Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от COVID

Пятница, 5 ноября 2021, 09:56

Большинство немцев считают, что все взрослые жители страны должны обязательно привиться от COVID-19, показало новое исследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Около 57% немцев хотят, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной для людей от 18 лет. Такие данные показал новый опрос Deutschlandtrend, опубликованный в четверг общественным вещателем ARD.

Это на 11 пунктов больше, чем было в августе 2021 года, и впервые более половины опрошенных выразили поддержку обязательной вакцинации против коронавируса.

Впрочем, правительство Германии по-прежнему выступает против такого шага.

Согласно опросу, 74% респондентов считают, что люди определенных профессий, особенно медицинских, должны быть обязаны пройти вакцинацию.

Органы здравоохранения Германии в пятницу 5 ноября сообщили об очередном максимуме новых случаев коронавирусной инфекции - 37 120.

Предыдущий максимум, 33 949 случаев, в Германии зафиксировали в четверг 4 ноября.

Германия переживает "пандемию невакцинированных", заявил накануне министр здравоохранения Йенс Шпан. Он призвал к более жестким действиям, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Вакцины Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua

Статьи

Прививка от роспропаганды: как страны ЕС борются с сопротивлением антивакцинаторов

"Вам точно нужно лучше понять, почему люди не хотят вакцинироваться. Они скептичны, потому что не понимают, как это работает, или есть какие-то другие факторы?" (укр.)
5 ноября 2021 — Данило Карпа, для Европейской правды

На пороге катастрофы: почему Европа не стала отказываться от централизованного отопления

Есть ли будущее у системы централизованного отопления? Опыт восточноевропейских стран однозначен – есть. И это – важный пример для Украины (укр.).
5 ноября 2021 — Андрей Зинченко для Европейской правды

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, Дзмитрий Корбут, для Европейской правды