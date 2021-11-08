В Болгарии продавали сертификаты о вакцинации за $265, посредник – кандидат в депутаты

Болгарский телеканал NOVA опубликовал расследование о масштабной схеме продаж сертификатов о вакцинации непривитым людям.

Об этом пишет "Европейская правда".

Журналистам удалось выяснить, что фальшивые сертификаты делают всего за два дня. Каждый документ стоит 450 левов (около $265). По словам посредника, только один врач выдает ежедневно от 15 до 30 фальшивых справок.

Журналисты за 1350 левов получили три сертификата, в которых было отмечено использование вакцины Janssen, предусматривающей одну дозу. Деньги медикам передавали через посредника.

Сертификаты загружаются из национальной информационной системы здравоохранения Болгарии. Свидетельство о вакцинации получила и проживающая в Украине болгарка.

В ходе расследования также выяснилось, что посредником является кандидат в депутаты Величко Георгиев от партии "Национальный фронт за спасение Болгарии".

Представитель НФСБ, являвшегося партнером ГЕРБ по коалиции в предыдущем правительстве, был снят скрытой камерой, и заявил, что его невозможно поймать. При его посредничестве людям было выдано три сертификата без обращения к врачу. По данным расследования, указанные в справках дозы вакцины были уничтожены.

Лидер НФСБ Валерий Симеонов объявил, что в понедельник состоится собрание руководства партии, на котором будет обсуждаться исключение Георгиева. Партия призывает его немедленно уйти в отставку.

По болгарскому законодательству, кандидат в депутаты имеет иммунитет, но представитель генерального прокурора уже заявил, что попросит о снятии неприкосновенности.

Как известно, в Болгарии состоятся третьи парламентские выборы в этом году, голосование назначено на 14 ноября.

Напомним, в Болгарии 2 ноября сообщили о 310 смертях, связанных с коронавирусом, что стало новым максимумом для страны с 6,9 млн населения.

В Болгарии самый низкий показатель вакцинации от коронавируса среди стран ЕС. Если в среднем в Евросоюзе полностью привиты 75% взрослых, в Болгарии это – 25,5%.