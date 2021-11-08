Эстония просит ЕС ускорить работу над санкциями из-за эскалации на границе Польши и Беларуси

Министерство иностранных дел Эстонии призвало Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против белорусского режима на фоне обострения миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

Такое заявление эстонское МИД обнародовало в понедельник, 8 ноября, сообщает "Европейская правда".

"Эстония с глубокой обеспокоенностью следит за новой фазой гибридной атаки режима Лукашенко на границе с Польшей", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

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"Мы находимся в тесном контакте с Польшей и всячески поддерживаем ее. ЕС необходимо укрепить свои внешние границы, а также ускорить работу над санкциями по режиму Беларуси", - подчеркнули в МИД Эстонии.

Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко подготовил самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере, одну попытку прорыва уже предотвратили.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".

По данным СМИ, Евросоюз планирует ввести новые санкции против белорусского режима из-за миграционного шантажа стран ЕС в середине ноября.