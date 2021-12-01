"Не будет безопасной Европы без безопасной Украины": Дональд Туск выступил с речью в Киеве

Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер Польши и глава Европейского совета Дональд Туск выразил мнение, что безопасность Евросоюза невозможна без демократической и безопасной Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на Киевском форуме по безопасности.

"Украина входит в европейскую семью народов. Это - несомненно, и это в интересах всей европейской семьи... Не будет безопасного ЕС без демократической безопасной Украины", - заявил Дональд Туск, напомнив, что уже делал такое заявление в стенах Верховной рады.

Он отметил, что только сами украинцы могут защитить территориальную целостность своего государства, от самой Украины зависит развитие демократических институций и укрепление обороноспособности, но на этом пути Украина - не одна.

"Десятки тысяч европейцев - ваши союзники, друзья и сторонники. И все мы надеемся, что Украина станет членом ЕС. Мы будем работать над этим и мечтать, что однажды это осуществится", - добавил Дональд Туск.

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