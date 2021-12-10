Как экономический кризис уничтожает политические перспективы Эрдогана

Турция переживает непростые времена. Стремительная девальвация национальной валюты, резкая инфляция, которая только по официальным данным превысила 20% годовых, протесты и падение рейтингов власти.

Это дает оппозиции хорошую базу для победы.

Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер и редактор "Европейской правды" Юрий Панченко попытались разобраться в том, перерастет ли в Турции экономический кризис в политический и угрожает ли он отношениям с Украиной. Детали – в статье Эрдоган под давлением проблем: почему турецкая власть стремительно теряет популярность.

Турецкая лира побила печальный рекорд. Если не произойдет неожиданности, именно эта валюта станет самой обесценившейся в 2021 году – с начала года она ослабла на 45%. И не исключено, что это падение было бы еще больше, если бы не валютные интервенции.

Обесценение национальной валюты подталкивает цены.

Причина этого кризиса – борьба за дешевые кредиты.

Эксперты почти единодушны в том, что финансовые проблемы Турции начались после перехода страны к президентской форме правления в 2018 году, когда Эрдоган провозгласил курс на "экономическую борьбу за независимость".

Падение рейтингов турецкой власти дает неплохие шансы оппозиции.

Плановые выборы в Турции (одновременно президентские и парламентские) должны пройти в 2023 году.

Традиционно главными конкурентами Эрдогана остаются левоцентристские и либеральные партии.

В последние годы в оппозиции появились новые силы – бывшие соратники Эрдогана, недавно создавшие свои политические проекты.

Для Украины важно то, что все ведущие партии Турции занимают подобную позицию как в вопросе отношений с Украиной, так и в оценке российской агрессии. Ни одна из них не признает незаконную аннексию Крыма, все выступают в поддержку территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

Проукраинскую позицию занимают и политики, которых чаще всего называют потенциальными преемниками Эрдогана: действующие министр обороны Хулуси Акар и министр внутренних дел Сулейман Сойлу – едва ли не единственный министр, задержавшийся в правительстве еще с 2016 года.

По сути, дружественными к РФ остаются только маргинальные силы: последователи Дугина, евразийцы из партии "Ватан" ("Родина") и немногочисленные ультралевые и коммунисты.

Больше о нестабильности в Турции - в материале Евгении Габер и Юрия Панченко Эрдоган под давлением проблем: почему турецкая власть стремительно теряет популярность.