Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 декабря в Брюсселе.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского с Макроном 10 декабря.
В ОП напомнили, что Зеленский поговорил с Макроном о разблокировании Нормандского формата.
Зеленский поблагодарил Францию за поддержку Украины во время недавнего обострения ситуации. Со своей стороны, Эммануэль Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны России.
Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, увольнению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ.
Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности, негативного влияния проекта "Северный поток-2". Владимир Зеленский отметил, что этот проект представляет особую угрозу для энергетической безопасности европейских государств.
Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.
15 декабря в столице Бельгии пройдет саммит "Восточного партнерства", в котором примут участие также лидеры стран Евросоюза.
Макрон ранее рассказал о предстоящей встрече, говоря о необходимости сохранить Нормандский формат.
В Елисейском дворце заявляли, что Макрон также намерен провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ожидается, что Владимир Зеленский может встретиться с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.
Общение Зеленского и Макрона состоялось на фоне усиленных контактов президента США Джо Байдена с государствами-членами НАТО, включая Францию, после его видеосаммита с Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало накопление войск РФ у украинских границ.
Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.
Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".
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