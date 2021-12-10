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Укр / Рус

Север Испании страдает от наводнений: реки вышли из берегов, есть погибший

Пятница, 10 декабря 2021, 17:39

В Испании из-за ливней, принесенных штормом "Барра", начались сильные наводнения, а реки вышли из берегов.

Об этом пишет El Pais.

Больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков. Полиция сообщила, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.

В одном из регионов из-за затопленных дорог оказался отрезанным госпиталь. В нескольких городах люди сплавлялись на байдарках по улицам, а спасатели с насосами пытаются снизить уровень воды.

Правительства регионов объявили о наводнении 2-го уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.

 

"Проблема не столько в количестве осадков, сколько в уровне рек", - заявил региональный секретарь внутренних дел Ампаро Лопес.

После резкого похолодания, когда температура в Испании резко упала, шторм "Барра" принес проливные дожди, которые вместе со таявшим на больших высотах снегом и льдом привели к быстрому поднятию уровня воды в реках.

Напомним, в департаменте Атлантические Пиренеи, на юго-западе у границы с Испанией, ряд населенных пунктов подверглись подтоплениям.

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