Крупные страны ЕС против планирования новых санкций в отношении РФ из-за Украины – СМИ

Ведущие страны Европейского Союза противятся планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников, передает "Европейская правда".

По их словам, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые они предпримут. Но другие страны-члены утверждают, что поддержка публичных угроз санкций лучше будет сдерживать президента России Владимира Путина.

"Мы хотим использовать режим предотвращения, то есть работу дипломатии, попытаться изучить разные сценарии, чтобы иметь ответ для каждого из них и дать понять, что ответ будет в случае применения любого из сценариев", - сказал во вторник европарламентариям в Страсбурге высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в Брюсселе во время двухдневных саммитов и двусторонних встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, в среду и четверг.

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, разговаривали с Путиным в последние дни, чтобы передать сообщение о том, что Запад введет гораздо более жесткие санкции в случае российского вторжения. По словам источников, знакомых с планами, это могут быть меры по отстранению крупных российских банков от западной финансовой системы, а также потенциальное обязательство Германии не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Послы стран, включая Восточную Европу, Нидерланды и Скандинавские страны, попросили Европейскую комиссию обсудить с ними варианты документа с детальными планами санкций.

Но Германия считает, что такой подход не оставит рычагов влияния на Россию в будущем в случае утечки документа в СМИ. Единомышленники Германии утверждают, что публикация документа с вариантами даст Путину борьбу, которую он ищет, и что все, что наносит ущерб России, может повлиять на страны-члены ЕС, учитывая их тесные экономические связи.

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, Германия и другие страны утверждают, что ждать, пока Путин сдвинется с места, прежде чем решительно отреагировать конкретным, специально разработанным ответом, было бы эффективнее, чем заранее излагать разные варианты, поскольку некоторые из них могут быть не использованы. Они подчеркивают, что, несомненно, в случае вторжения будут применены болезненные меры, но ведутся дебаты относительно того, насколько детальным должно быть планирование заранее, учитывая неопределенность намерений Путина.

Осторожность со стороны нескольких стран ЕС также отражает тот факт, что некоторые члены блока не разделяют убеждение Вашингтона в том, что Путин может планировать вторжение, возможно, уже в начале следующего года. В то же время они видят, что Путин использует наращивание войск как тактику давления, сказал дипломат.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину за пределами НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на его выполнение.

После переговоров советник президента США Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

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