США рассказали, о чем в Москве говорила ответственная за Украину в Госдепе

Посольство США в России рассказало, что на встречах в Москве помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид выражала готовность Соединенных Штатов поддержать дипломатические усилия для функционирования Нормандского формата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства.

Донфрид 15 декабря посетила Москву для встреч с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

В ходе этих встреч Донфрид выразила обеспокоенность США по поводу наращивания военного могущества России на территории Украины и подтвердила приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, заявили в посольстве.

Донфрид подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен через выполнение Минских соглашений. Она сказала, что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку Нормандского формата.

После Москвы Донфрид отправится в Брюссель, чтобы обсудить там проведенные разговоры и продолжить тесную координацию с союзниками и партнерами по поводу следующих шагов.

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В преддверии визита Донфрид в Москву министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с ней в Киеве.

В Киеве Донфрид заверила, что никаких решений или обсуждений об Украине не будет без участия Украины.

7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину за пределами НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на его выполнение.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

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