Зеленский назвал три формата переговоров с Путиным, с примером с войны на Кавказе

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможности переговоров с РФ по Донбассу не только в Нормандском формате.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания саммита "Восточного партнерства".

Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "нормандской четверки", и это было предметом обсуждения на встрече с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

"Мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату", - заявил президент, добавив, впрочем, что не видит потребности проводить Нормандский саммит просто ради встречи и ожидает решения лидерами накопившихся вопросов, таких как открытие КПВВ на админлинии с Донбассом.

Зеленский признал, что эффективности Нормандского формата пока нет.

"Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи", - заявил он.

Поэтому Украина выступает также за привлечение США, но не в Нормандский, а в новый формат, намекнув на то, что готовности расширять Нормандию пока нет.

"Я хотел бы, чтобы США играли ведущую роль. Это может быть трехсторонний формат. Но это не может быть без Украины", - выставил он условия участия США в переговорном процессе. "Ничего не может быть за спиной Украины", – дважды дополнительно подчеркнул президент.

Кроме того, Украина рассматривает возможность прямых переговоров с РФ.

"Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации, и его нет", - добавил Зеленский. Впрочем, он привел пример того, что даже Армения и Азербайджан смогли договориться о прямых переговорах – президент Алиев и премьер Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними была "теплая встреча"

"Верим, что так когда-нибудь будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами", - добавил Владимир Зеленский.

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