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Укр / Рус

В Британии ушел в отставку министр, ответственный за Brexit

Воскресенье, 19 декабря 2021, 16:53

Британский министр Дэвид Фрост, ответственный в правительстве за переговоры вокруг Brexit, ушел в отставку, объяснив это своей обеспокоенностью по поводу того, по какому пути движется страна - но в связи с вопросами, никак не касающимися Brexit.

Об этом сообщают BBC и Sky News,  пишет "Европейская правда".

Насколько известно, Фрост имел возражения по поводу повышения налогов, отдельных аспектов "озеленения" экономики, а финальным толчком для него стало решение кабинета Джонсона возвращаться к ограничениям для борьбы с эпидемией коронавируса.

Дэвид Фрост сначала собирался уходить в январе и подал заявление на прошлой неделе, но после утечки информации в медиа и на фоне разговоров об усилении противоэпидемических ограничений решил не откладывать выход из правительства.

В письме к премьеру Борису Джонсону он сказал, что оба имели общее понимание целей Британии в вопросах, касающихся Brexit, но у него другое видение по поводу пути, которым движется страна в целом.

Среди прочего, он заявил, что стране нужно "научиться жить с вирусом", и напомнил, что летом премьер уже решился на такое решение, отменив фактически все противоэпидемические ограничения.

"Жаль, что это оказалось не безвозвратным решением… Надеюсь, мы скоро сможем вернуться к этому пути и не обольщаться различными мерами принуждения, которые можно видеть в разных странах", - заявил Фрост.

Джонсон в ответе поблагодарил Фроста за его особый вклад в дело Brexit.

Напомним, под конец недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом, с максимумом 93 тыcячи за сутки в пятницу. В то же время, количество смертей остается относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями ежедневно умирали более тысячи пациентов.

С этой недели в Англии начало действовать требование ковид-сертификата или отрицательного теста для допуска на большие массовые мероприятия и масочный режим в помещениях.

В пятницу премьеру Борису Джонсону предложили несколько планов для дальнейшего сдерживания эпидемии, варьирующихся от незначительного усиления ограничений до полного локдауна.

Аналитики, вовлеченные в разработку рекомендаций для правительства, на основе моделирования заявили, что без существенного усиления ограничений страну из-за распространения штамма "Омикрон" ожидает волна эпидемии невиданных масштабов.

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