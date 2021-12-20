Как польские власти атаковали медиа и поставили под угрозу отношения с США

В пятницу польский Сейм в настоящем турборежиме одобрил поправку в Закон о радиовещании (так называемый "lex TVN"), тем самым отвергнув вето Сената – верхней палаты парламента. По данным польских медиа, об этом голосовании до последнего было неизвестно части министров и даже президенту Анджею Дуде.

О том, что зависит от решения президента по поводу указанной скандальной поправки, читайте в статье кандидата политических наук Станислава Желиховского и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США.

Этот законопроект появился летом этого года и сразу вызвал обвинения в адрес властей в попытках контролировать независимые медиа.

Суть предложенной правки очень проста: лицензию на вещание могут получить только телеканалы, чьи собственники происходят из стран, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме членов ЕС, туда входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Польские власти объясняют эту инициативу опасностью покупки медиа инвесторами из недемократических стран, вроде РФ или Китая, или государств арабского мира. Впрочем, этот аргумент не слишком удовлетворяет оппозицию.

Там отмечают, что при таком сценарии поправку можно изменить, позволив владение медиа только инвесторам из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющую развитые демократические страны.

Разница между предложениями власти и оппозиции - очень прикладная. Предложение властей не позволяет владеть польскими СМИ компаниям из США, однако именно американский концерн Discovery является владельцем группы каналов TVN (это и дало неофициальное название инициативе как "lex TVN").

TVN – самый влиятельный телевещатель в Польше, неподконтрольный польским властям. Остальные вещатели были либо взяты под контроль власти, либо маргинализированы.

Несмотря на то, что TVN не является чисто оппозиционным медиа (особенно в украинском понимании), он остро реагирует на ошибки власти и скандалы вокруг нее.

Поэтому мнение оппозиции, что новые правки направлены не против гипотетических инвесторов из Москвы или Пекина, а против критикующего власть конкретного телеканала выглядит довольно правдоподобно.

О том, дойдет ли конфликт вокруг медиа до окончательного кризиса в отношениях США и Польши, читайте в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США.