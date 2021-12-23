Путин заявил, что Россия немедленно хочет гарантий безопасности от США, и анонсировал переговоры в Женеве

Президент РФ Владимир Путин потребовал от США и их союзников "немедленного" ответа по требованию Москвы о гарантиях безопасности и анонсировал переговоры в Женеве.

Об этом он заявил на своей ежегодной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно этим путем", – сказал Путин.

Он также заявил, что Россия хочет избежать конфликта с Украиной и Западом.

При этом Путин заявил, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны, и сказал, что Москве срочно нужен ответ. "Вы должны дать нам гарантии, и немедленно – сейчас", - сказал он.

Следует отметить, что Путин в очередной раз распространил миф о том, что НАТО давало обещание России о нерасширении.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

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