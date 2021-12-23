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Укр / Рус

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили подход к РФ и ситуацию вокруг Украины

Четверг, 23 декабря 2021, 20:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждались вопросы совместной обеспокоенности наращивания сил РФ на территории Украины.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на сообщение Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить общую обеспокоенность Россией наращиванием военных сил на границах Украины", - сообщили в Госдепе.

"Они обсудили двойной подход НАТО к России, отметив, что Альянс остается готовым к содержательному диалогу с Россией и в то же время единым для обороны и защиты союзников" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

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США Альянс
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