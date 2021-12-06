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Укр / Рус

Какие риски для Украины несет сотрудничество с Китаем

Аналитика коротко
Понедельник, 6 декабря 2021, 12:42

Несмотря на многочисленные декларации и заявления об украинско-китайском стратегическом партнерстве, отношения между двумя странами сейчас в кризисном состоянии и, вероятно, будут только ухудшаться.

О том, почему это происходит и что с этим делать, читайте в колонке руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрия Пойты Опасный Китай: как Украине минимизировать риски в сотрудничестве со "стратегическим партнером".

Одним из признаков кризиса в отношениях между странами, отмечает эксперт, является недавняя статья в китайском государственном англоязычном издании Global Times под названием "Украина заплатит цену за атаку на китайскую фирму по указанию США".

В статье в ультимативной форме, с угрозами "нанести новый удар и без того больной экономике Украины", используя "чрезвычайно сложную геополитическую среду Украины", требуют передать предприятие "Мотор Сич".

Юрий Пойта добавляет, что это не первый случай недружественного поведения Пекина, и предлагает Киеву усвоить пять уроков в отношениях с Китаем.

Во-первых, украинскому руководству следует наконец-то осознать, что Китай – это не меценат или просто партнер, а глобальный игрок. Для реализации своих интересов эта страна готова предпринимать шаги, которые могут представлять угрозу национальной безопасности нашего государства.

Во-вторых, следует провести тщательную и незаангажированную ревизию вызовов и рисков, связанных с сотрудничеством с Китаем. Например, попытки установления контроля над украинскими стратегическими предприятиями и завладение чувствительными военными технологиями, технологическая экспансия в критические отрасли Украины и т.д.

В-третьих, пишет Пойта, необходимо разработать комплекс мер по уменьшению вызовов и последовательно претворять его в жизнь.

Их также много, но самые насущные - принятие закона о скрининге иностранных инвестиций, который исключит возможность повторения кейса "Мотор Сечи"; диверсификация рынков сбыта украинской продукции; остановка деятельности "украинско-китайских центров высоких технологий", что, как оказалось, является прикрытием китайских спецслужб для получения секретной информации в Украине;

В-четвертых, путем широкого и открытого диалога следует сформировать консенсус по Китаю внутри Украины.

В-пятых, по мнению автора, следует наконец-то наладить нормальный и конструктивный диалог с китайской стороной. Последние события продемонстрировали, что он фактически провален как на дипломатическом, так и на экспертном уровне.

Больше о том, что нужно делать Украине, чтобы не попасть в ловушку Китая, читайте в колонке Юрия Пойты Опасный Китай: как Украине минимизировать риски в сотрудничестве со "стратегическим партнером".

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